Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Самарин – второй

Фигурное катание 24 января 2019 17:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Минске продолжает чемпионат Европы по фигурному катанию.

В четверг состоялись короткие программы в мужском одиночном катании. После этого вида программы лидирует российский фигурист Михаил Коляда.

Второй результат показал другой россиянин Александр Самарин. Тройку лучших замкнул испанец Хавьер Фернандес.

Еще один российский фигурист Максим Ковтун показал пятый результат.

Произвольная программа у мужчин состоится 26 января в 11:15 мск.

Минск, Белоруссия

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Мужчины, короткая программа

1. Михаил Коляда (Россия) – 100,49 балла

2. Александр Самарин (Россия) – 91,97

3. Хавьер Фернандес (Испания) – 91,84

4. Кевен Эмо (Франция) - 88,02

5. Максим Ковтун (Россия) - 87,70

6. Даниэль Самохин (Израиль) - 86,48

7. Алексей Быченко (Израиль) - 84,19.