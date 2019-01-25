Нина Мозер: Тарасовой и Морозову надо опять научиться побеждать

Российская спортивная пара заняла второе место на чемпионате Европы в Минске.
Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала выступление российской спортивной пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов на чемпионате Европы в Минске.
Побеждавшие на двух предыдущих чемпионатах Европы Тарасова и Морозов заняли второе место в Минске. Они уступили Ванессе Джеймс и Моргану Сипре из Франции, которые установили мировые рекорды в произвольной программе (149,11) и по сумме двух оценок (225,66).
«Очень тяжело было в произвольной, много психологии, – приводит «Р-Спорт» слова Мозер. – Надо опять научиться побеждать. Надеюсь, что маленький шаг в этом направлении мы сделали. Подготовку к чемпионату мира проведем очень внимательно».
Напомним, Мозер консультирует Максима Транькова, который работает с парой.