Американский фигурист Браун: Многому научился у Медведевой, просто наблюдая за ней - Советский спорт
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Фигурное катание25 января 2019 14:51Автор: Сметанникова Дарья

Американский фигурист Браун: Многому научился у Медведевой, просто наблюдая за ней

Американец Джейсон Браун тренируется в группе канадца Брайана Орсера вместе с Евгенией Медведевой, Юдзуру Ханю и Чха Чжун Хваном.

Браун рассказал об атмосфере в группе Орсера, а также отношениях с российской фигуристкой Медведевой.

«Мы все мотивируем друг друга и дружим. Я не чувствую никакой конкуренции ни с одним из фигуристов, это просто потрясающая атмосфера: мы все друзья, мы все хотим учиться друг у друга, мы все вместе.

Я многому научился у Евгении, просто наблюдая за ней. Мы с ней подружились, она ​​сильно меня подталкивает вперед, и это Евгения сделала меня более сильным фигуристом. Начиная со Skate Canada и заканчивая чемпионатом США — она всегда меня мотивирует, — приводит слова Брауна Inside Skating.

#браун джейсон#медведева евгения#орсер брайан
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