Гийом Сизерон: Мы с Габриэллой высоко ценим Степанову и Букина

Фигурное катание 26 января 2019 15:52 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Французы опережают российскую пару после ритм-танца на чемпионате Европы в Минске.

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэллой Пападакис, высказался о конкуренции с представителями России Александрой Степановой и Иваном Букиным.

«Мы довольно долгое время соревнуемся с Александрой и Иваном, – приводит слова Сизерона официальный сайт телеканала «360°». – И эта действительно пара, которую мы высоко ценим.

Вы знаете, это действительно забавно расти вместе с ними на протяжении многих лет. Это ведь интересно, правда. Они очень талантливые, мы не можем допустить здесь, в Минске ни единой ошибки».

Напомним, после ритм-танца на чемпионате мира в Минске Пападакис и Сизерон занимают первое место, опережая Степанову и Букина на 3,42 балла.

Произвольный танец у пар пройдет 26 января. Начало – 16:25 (мск).

Добавим, что Пападакис и Сизерон неизменно побеждают на чемпионатах Европы с 2015 года.