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Фигурное катание26 января 2019 16:37Источник: ТАСС

Хавьер Фернандес: У меня получилась хорошая карьера, я достиг гораздо большего, чем рассчитывал

Семикратный чемпион Европы испанский фигурист Хавьер Фернандес поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в Минске.

- Это скорее грусть, чем облегчение, я готовился к соревнованиям 21 год. В любом случае буду кататься, но не на турнирах. У меня получилась хорошая карьера, я достиг гораздо большего, чем рассчитывал, - приводит слова Фернандеса ТАСС.

Напомним, что в ноябре прошлого года испанец объявил, что чемпионат Европы в Минске станет последним в его карьере.

Добавим, что Фернандес, победив на турнире в Минске, стал семикратным чемпионом Европы, сравнявшись по количеству побед на европейских первенствах с Плющенко.

#чемпионат европы по фигурному катанию#фернандес хавьер
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