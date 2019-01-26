Хавьер Фернандес: У меня получилась хорошая карьера, я достиг гораздо большего, чем рассчитывал

Фигурное катание 26 января 2019 16:37 Источник: ТАСС

Семикратный чемпион Европы испанский фигурист Хавьер Фернандес поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в Минске.

- Это скорее грусть, чем облегчение, я готовился к соревнованиям 21 год. В любом случае буду кататься, но не на турнирах. У меня получилась хорошая карьера, я достиг гораздо большего, чем рассчитывал, - приводит слова Фернандеса ТАСС.

Напомним, что в ноябре прошлого года испанец объявил, что чемпионат Европы в Минске станет последним в его карьере.

Добавим, что Фернандес, победив на турнире в Минске, стал семикратным чемпионом Европы, сравнявшись по количеству побед на европейских первенствах с Плющенко.