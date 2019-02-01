Александр Волков: Своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением

Фигурное катание 01 февраля 2019 12:56 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Александр Волков поделился мнением насчет работы Этери Тутберидзе.

«Слово «лучшая» я бы не сказал, потому что мастеров у нее... От нее мастера уходят. «КМСы» - да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребенка в 13-14-15 лет. И все. А дальше? Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет.

Полагаю, дело в отношении между ней и спортсменами. В ее группе есть тренер Сережа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Технарь. Она (Тутберидзе), мне кажется, просто давит. Но это мое личное мнение. Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит. Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя. Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть. Посмотрите, ее маленькие девочки все делают, но когда им становится 15-16 лет, то все пропадает», - цитирует Волкова РИА Новости.