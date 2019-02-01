Евгений Плющенко: Не сбрасывал бы Медведеву со счетов перед чемпионатом мира - Советский спорт
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Фигурное катание01 февраля 2019 15:53Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Евгений Плющенко: Не сбрасывал бы Медведеву со счетов перед чемпионатом мира

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко оценил шансы Евгении Медведевой попасть на чемпионат мира.

Напомним, Медведева является запасной в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

«Готовится ей в сезоне нужно по-любому, Женя - опытный боец. Что-то не получилось у нее на стартах пока, но ничего в этом страшного нет. У Алины Загитовой тоже не вышло до сих пор - и у нее нет каких-то непреодолимых сложностей. Девочки растут, и через это надо проходить. Медведева все это может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что ее опыт дорогого стоит.

Женя - большая звезда фигурного катания. Но ее нужно еще просмотреть в соревновательной обстановке до главного турнира. И еще очень важно, чтобы она сама оценила собственные силы.

Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит ей надо ехать и доказывать это на каком-либо старте до мирового чемпионата. Ей надо выходить и рвать, биться за собственное место, делая свою работу чисто», - цитирует Плющенко «Р-Спорт».

#плющенко евгений#медведева евгения#чемпионат мира по фигурному катанию
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