Евгений Плющенко: Не сбрасывал бы Медведеву со счетов перед чемпионатом мира

Фигурное катание 01 февраля 2019 15:53 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко оценил шансы Евгении Медведевой попасть на чемпионат мира.

Напомним, Медведева является запасной в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

«Готовится ей в сезоне нужно по-любому, Женя - опытный боец. Что-то не получилось у нее на стартах пока, но ничего в этом страшного нет. У Алины Загитовой тоже не вышло до сих пор - и у нее нет каких-то непреодолимых сложностей. Девочки растут, и через это надо проходить. Медведева все это может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что ее опыт дорогого стоит.

Женя - большая звезда фигурного катания. Но ее нужно еще просмотреть в соревновательной обстановке до главного турнира. И еще очень важно, чтобы она сама оценила собственные силы.

Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит ей надо ехать и доказывать это на каком-либо старте до мирового чемпионата. Ей надо выходить и рвать, биться за собственное место, делая свою работу чисто», - цитирует Плющенко «Р-Спорт».