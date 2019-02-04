Медведева выступит в финале Кубка России и может отобраться на чемпионат мира

Фигурное катание 04 февраля 2019 12:52 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет 18-22 февраля в Великом Новгороде.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступит в финале Кубка России в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

«Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде, – заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. – Полный состав участников будет определен в ближайшие дни».

Напомним, в декабре 19-летняя российская фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России в Саранске и не смогла отобраться в сборную на чемпионат Европы в Минске.

После завершения чемпионата Европы Горшков сообщил, что заявка сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме будет определена с учетом результатов финала Кубка России.

Финал Кубка России пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Чемпионат мира запланирован на 18-24 марта.