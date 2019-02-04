Илья Авербух: Даже убедительное выступление не может гарантировать Медведевой попадание на ЧМ - Советский спорт
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Фигурное катание04 февраля 2019 13:26Источник: Телеканал «360°»

Илья Авербух: Даже убедительное выступление не может гарантировать Медведевой попадание на ЧМ

Серебряный призер олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился мнением о том, что Медведева выступит в финале Кубка России и может отобраться на чемпионат мира.

- Считаю, что это абсолютно правильное решение Медведевой. Конечно, даже убедительное выступление на одном турнире не может гарантировать попадание на чемпионат мира, но в любом случае надо увидеть, в какой форме находятся претендующие на главный турнир девушки. Наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что Самодурова и Загитова должны ехать в Японию. Но не очень удачное выступление Константиновой дает шанс двум другим девочкам — Елизавете Туктамышевой и Жене Медведевой — на чемпионат мира.

Финал Кубка России не ответит на все вопросы, но без него принимать решение в кулуарах нельзя, - приводит слова Авербуха телеканал «360».

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