Илья Авербух: Понимаю критику в адрес Тутберидзе, но мне кажется, это больше тренерская ревность

Фигурное катание 04 февраля 2019 18:30 Источник: Телеканал «360°»

Серебряный призер олимпийских игр, хореограф Илья Авербух – о критике в адрес Этери Тутберидзе.

– Я понимаю эти критические стрелы, но мне кажется, что это больше некая тренерская ревность. Мы должны всесторонне поддерживать их и гордиться тем, что у нас в стране есть такая школа. Подчеркну, это именно школа, воспитавшая целую плеяду девушек.

Некоторые переворачивают с ног на голову и утверждают, что достаточно на ребенка повысить голос и он будет прыгать четверные. Если бы все было так легко, то четверные прыгали все, но пока их делают только в группе Тутберидзе, – приводит слова Авербуха телеканал «360».