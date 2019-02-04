Илья Авербух: Понимаю критику в адрес Тутберидзе, но мне кажется, это больше тренерская ревность - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Фигурное катание04 февраля 2019 18:30Источник: Телеканал «360°»

Илья Авербух: Понимаю критику в адрес Тутберидзе, но мне кажется, это больше тренерская ревность

Серебряный призер олимпийских игр, хореограф Илья Авербух – о критике в адрес Этери Тутберидзе.

– Я понимаю эти критические стрелы, но мне кажется, что это больше некая тренерская ревность. Мы должны всесторонне поддерживать их и гордиться тем, что у нас в стране есть такая школа. Подчеркну, это именно школа, воспитавшая целую плеяду девушек.

Некоторые переворачивают с ног на голову и утверждают, что достаточно на ребенка повысить голос и он будет прыгать четверные. Если бы все было так легко, то четверные прыгали все, но пока их делают только в группе Тутберидзе, – приводит слова Авербуха телеканал «360».

#авербух илья#тутберидзе этери
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта