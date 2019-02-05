Алина Загитова: В последнее время с прыжками проблемы, но я справлюсь - Советский спорт
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Фигурное катание05 февраля 2019 17:03Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Алина Загитова: В последнее время с прыжками проблемы, но я справлюсь

Российская фигуристка не планирует усложнений программ перед чемпионатом мира.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что не будет усложнять программы перед чемпионатом мира в Саитаме.

«В последнее время с ними (прыжками) у меня проблемы, – приводит «Р-Спорт» слова 16-летней российской фигуристки, – но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь.

Пока для меня самое главное – катать все, что запланировали с тренерами. Усложнений никаких не будет. Только работа над ошибками».

Напомним, после двух побед на этапах Гран-при осенью прошлого года Загитова стала второй в финале Гран-при в Ванкувере. Также она заняла пятое место на чемпионате России в Саранске и стала серебряным призером чемпионата Европы в Минске.

Чемпионат мира в Саитаме пройдет с 18 по 24 марта.

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