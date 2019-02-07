Загитова поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Японии

Фигурное катание 07 февраля 2019 13:26 Источник: «RT на русском» Автор: Гичунцев Артур

Турнир состоится с 18 по 24 марта.

Российская фигуристка Алина Загитова рассказало о планах на чемпионат мира в Японии.

– Учитывая вашу историю взаимоотношений со страной – хозяйкой первенства планеты, не можем не задать следующий вопрос. Стать чемпионкой мира в Японии – дело принципа?

– В первую очередь мне необходимо чисто и без ошибок исполнить обе программы. О другом я не думаю, стараюсь не фокусироваться на результате.

– Наверняка ваша любовь ко всему японскому связана и с вашей собакой?

– Да, Масару мой большой друг. Мы вместе гуляем, прыгаем. Она отвлекает меня от тяжёлых тренировок и поднимает настроение, – сказала Загитова в интервью RT.