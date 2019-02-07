Загитова поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Японии - Советский спорт
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Фигурное катание07 февраля 2019 13:26Источник: «RT на русском»Автор: Гичунцев Артур

Загитова поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Японии

Турнир состоится с 18 по 24 марта.

Российская фигуристка Алина Загитова рассказало о планах на чемпионат мира в Японии.

– Учитывая вашу историю взаимоотношений со страной – хозяйкой первенства планеты, не можем не задать следующий вопрос. Стать чемпионкой мира в Японии – дело принципа?
– В первую очередь мне необходимо чисто и без ошибок исполнить обе программы. О другом я не думаю, стараюсь не фокусироваться на результате.

– Наверняка ваша любовь ко всему японскому связана и с вашей собакой?
– Да, Масару мой большой друг. Мы вместе гуляем, прыгаем. Она отвлекает меня от тяжёлых тренировок и поднимает настроение, – сказала Загитова в интервью RT.

#чемпионат мира по фигурному катанию#загитова алина
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