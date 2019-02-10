Уно выиграл чемпионат четырех континентов, установив мировой рекорд

Фигурное катание 10 февраля 2019 14:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Анахайме (США, штат Калифорния).

Японский фигурист Сёма Уно занял первое место на чемпионате четырех континентов.

Сегодня, 10 февраля, Уно набрал 197,36 балла. По сумме двух программ его результат составил 289,12 балла. Таким образом, спортсмен установил мировой рекорд в произвольной программе.

На второй позиции расположился китайский фигурист Цзинь Боян, набравший 273,51 балла, а замкнул тройку лучших Винсент Чжоу, на счету которого 272,22 балла.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие по сумме короткой и произвольной программ 211,11 балла. Вторыми стали Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро из Канады (211,05 балла), а бронзу завоевали представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (205,42).