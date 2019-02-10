Мозер будет готовить Тарасову и Морозова к чемпионату мира

Фигурное катание 10 февраля 2019 17:39 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

С лета двукратные призеры чемпионата мира тренируются у Максима Транькова.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер будет участвовать в подготовке действующих чемпионов России Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату мира в Саитаме.

Тарасова и Морозов тренировались в группе Мозер до конца прошлого сезона, после чего перешли под руководство двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. При этом Мозер оставалась консультантом пары.

«С октября я помогала ребятам, приезжала к ним, – приводит ТАСС слова Мозер. – Сейчас мы договорились с ними и с Максимом, что подготовку к чемпионату мира проведем вместе на нашем катке «Вдохновение».

У Максима все прекрасно получается, просто мы исходили из тех соображений, что Жене и Володе перед чемпионатом мира будет легче работать в привычной обстановке – все-таки они восемь лет проработали на этом льду».

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасова и Морозов выиграли два этапа Гран-при (США, Финляндия) и заняли третье место в финале Гран-при в Ванкувере. После этого они во второй раз подряд стали чемпионами России, однако на чемпионате Европы в Минске не смогли отстоять свой титул, став серебряными призерами.

Чемпионат мира пройдет в Саитаме с 18 по 24 марта.