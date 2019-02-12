Александр Горшков: Пока не знаем, будет ли выступать Туктамышева в финале Кубка России - Советский спорт
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Фигурное катание12 февраля 2019 16:44Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Александр Горшков: Пока не знаем, будет ли выступать Туктамышева в финале Кубка России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков оценил возможность участия Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России.

«Туктамышева только вчера вернулась из Словении. Пока я не разговаривал с Алексеем Мишиным. Дедлайн заявок давно прошел, Туктамышева в списках на участие в турнире есть. А будет ли выступать, мы пока не знаем», - приводит слова Горшкова Sport24.ru.

Напомним, Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. При этом не исключено, что она будет включена в состав сборной на чемпионат мира в Саитаме (18-24 марта).

Свое участие в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля, уже подтвердила Евгения Медведева.

#туктамышева елизавета#горшков александр#кубок россии по фигурному катанию
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