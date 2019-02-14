Щербакова получила ушиб на тренировке перед произвольной программой в Сараево - Советский спорт
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Фигурное катание14 февраля 2019 14:17Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Щербакова получила ушиб на тренировке перед произвольной программой в Сараево

Чемпионка России лидирует на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова получила сильный ушиб в результате падения во время тренировки перед произвольной программой на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево, сообщает «Р-Спорт».

Перед заходом на тройной лутц 14-летняя российская фигуристка заметила украинку Анастасию Архипову. Пытаясь уйти от столкновения, Щербакова жестко упала и ударилась о борт.

После падения она не смогла исполнить несколько прыжков, однако во время проката под музыку Щербакова сделала чистый тройной лутц, каскад тройной лутц – тройной тулуп и выполнила каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

Отметим, что Щербакова лидирует после короткой программы, опережая более чем на 13 баллов Лукрецию Беккари из Италии. Архипова занимает третье место.

Прокат произвольной программы у девушек запланирован на четверг.

#европейский юношеский олимпийский фестиваль#сборная россии по фигурному катанию#щербакова анна#архипова анастасия
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