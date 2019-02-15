Загитова и Туктамышева выступят на ледовом шоу в Японии Ледовое шоу «Stars on Ice» пройдет в Японии с 29 по 31 марта.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева получили приглашение на шоу в Японии.

По информации пресс-службы шоу, участие в нем также примут победительница чемпионата четырех континентов — 2018 Каори Сакамото, чемпионка турнира четырех континентов — 2019 Рика Кихира, серебряный призер чемпионата мира 2015 года Сатоко Мияхара, трехкратный чемпион мира Патрик Чан, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, чемпион мира — 2018 Нэтан Чен, серебряный призер чемпионата мира Сема Уно, олимпийские чемпионы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Отметим, что в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.