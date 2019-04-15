Щербакова прыгнула уникальный каскад из четверного лутца и тройного риттбергера на тренировке (видео)

«Анна Щербакова на тренировке. Раздвигаем границы: четверной лутц + тройной риттбергер», – написала тренер фигуристки Этери Тутберидзе в своем инстаграме.
Напомним, Щербакова в прошедшем сезоне выиграла взрослый чемпионат России в Саранске. В следующем сезоне 15-летняя москвичка сможет выступать на взрослых международных соревнованиях.
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