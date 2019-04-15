Американский фигурист Вейр – о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: Я так расстроен (фото)

Американский фигурист Джонни Вейр прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.
«Я так расстроен, что Париж и весь мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте», - написал Вейр в своем твиттере.
По информации СМИ, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.
Информации о пострадавших при пожаре нет.
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