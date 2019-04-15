Американский фигурист Вейр – о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: Я так расстроен (фото) В эти минуты во Франции горит Собор Парижской Богоматери.

Американский фигурист Джонни Вейр прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

«Я так расстроен, что Париж и весь мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте», - написал Вейр в своем твиттере.

По информации СМИ, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.

Информации о пострадавших при пожаре нет.