Американский фигурист Вейр – о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: Я так расстроен (фото)

Американский фигурист Джонни Вейр прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

«Я так расстроен, что Париж и весь мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте», - написал Вейр в своем твиттере.

По информации СМИ, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.

Информации о пострадавших при пожаре нет.

I am so heartbroken for Paris and our world to lose such an incredible monument to faith and beauty. #NotreDame pic.twitter.com/GaU0E6iELJ