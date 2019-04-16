Евгений Плющенко: Создаю собственную тренерскую группу Двукратный олимпийский чемпион планирует ежедневно работать с учениками.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о создании собственной тренерской группы.

«Я создаю собственную тренерскую группу, подбираю себе помощников – специалистов по технике и скольжению, – приводит «Р-Спорт» слова Плющенко. – Их будет двое.

В группе будут и малыши 10-11 лет, но с тройными прыжками, и юниоры, и взрослые. Это будет непосредственно моя группа.

Речь именно о ежедневной работе. Все думают, что у меня не может быть полной вовлеченности в дело из-за шоу, но важно понимать, что уезжаю я, как правило, на один-два дня. И шоу у меня теперь будет гораздо меньше».

Отметим, что в настоящее время в академии Плющенко фигуристы тренируются в группах Александра Волкова и Ксении Ивановой.