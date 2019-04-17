Короткая программа Медведевой в следующем сезоне будет под Exogenesis группы Muse

Программа фигуристки будет поставлена под Exogenesis: Symphony (часть 3) группы Muse.
Ранее сообщалось, что произвольная программы россиянки будет под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».
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