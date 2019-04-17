Ирина Роднина: Тарасовой и Морозову будет сложно бороться за медали Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что из-за постоянных смен тренеров российской паре Евгения Тарасова / Владимир Морозов будет сложно претендовать на медали Олимпийских игр.
«Не завидую Тарасовой и Морозову в этой ситуации, – приводят «Известия» слова Родниной. – Менять тренера второй сезон подряд очень и очень сложно.
Что касается их сезона, то они показали хорошие результаты, но у них нет чемпионства. Это видно. Чемпионский характер и харизму тяжело воспитать, поэтому им сложно будет бороться за медали Игр».
Напомним, перед нынешним сезоном тренером пары стал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, однако в марте он объявил, что не будет продолжать сотрудничество с Тарасовой и Морозовым. До этого двукратные чемпионы Европы работали с Ниной Мозер.
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