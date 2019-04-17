Ирина Роднина: Тарасовой и Морозову будет сложно бороться за медали Олимпиады У российской пары вновь сменился тренер.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что из-за постоянных смен тренеров российской паре Евгения Тарасова / Владимир Морозов будет сложно претендовать на медали Олимпийских игр.

«Не завидую Тарасовой и Морозову в этой ситуации, – приводят «Известия» слова Родниной. – Менять тренера второй сезон подряд очень и очень сложно.

Что касается их сезона, то они показали хорошие результаты, но у них нет чемпионства. Это видно. Чемпионский характер и харизму тяжело воспитать, поэтому им сложно будет бороться за медали Игр».

Напомним, перед нынешним сезоном тренером пары стал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, однако в марте он объявил, что не будет продолжать сотрудничество с Тарасовой и Морозовым. До этого двукратные чемпионы Европы работали с Ниной Мозер.