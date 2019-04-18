Туктамышева тренирует два тройных акселя в произвольной программе - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:37Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Туктамышева тренирует два тройных акселя в произвольной программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги сезона-2018/19.

- Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне.

Будет два акселя в произвольной программе? Да, я тренирую это сейчас. Делаю два тройных акселя. Может быть, в следующем сезоне мы сделаем это, - цитирует фигуристку официальный сайт ФФККР.

Напомним, Елизавета Туктамышева обновила личный рекорд по набранным баллам в произвольной программе на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке.

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