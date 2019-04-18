Медведева показала розовый костюм для шоу в Корее: Контент, который мы заслужили Российская фигуристка выступит в шоу Ice Fantasia в Сеуле.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фото в розовом костюме, в котором она будет выступать в шоу Ice Fantasia в Сеуле.

«Кое-что розовое», – написала 19-летняя Медведева.

При этом не всем ее подписчикам костюм пришелся по душе: «Это что за порно», – написали в комментариях, на что Медведева ответила: «Контент, который мы заслужили».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Somethin’ pink💗 Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 17 Апр 2019 в 10:53 PDT

Напомним, шоу Ice Fantasia пройдет в Сеуле с 19 по 21 апреля, а его продюсером является тренер Медведевой канадец Брайн Орсер.

Кроме того, Медведева планирует выступить в канадской части шоу Stars on Ice, которая начнется 26 апреля и продлится в течение 20 дней.