Медведева показала розовый костюм для шоу в Корее: Контент, который мы заслужили - Советский спорт
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18 апреля 2019 15:53Фигурное катаниеЛипкин Антон

Медведева показала розовый костюм для шоу в Корее: Контент, который мы заслужили

Российская фигуристка выступит в шоу Ice Fantasia в Сеуле.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фото в розовом костюме, в котором она будет выступать в шоу Ice Fantasia в Сеуле.

«Кое-что розовое», – написала 19-летняя Медведева.

При этом не всем ее подписчикам костюм пришелся по душе: «Это что за порно», – написали в комментариях, на что Медведева ответила: «Контент, который мы заслужили».

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Somethin’ pink💗

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Напомним, шоу Ice Fantasia пройдет в Сеуле с 19 по 21 апреля, а его продюсером является тренер Медведевой канадец Брайн Орсер.

Кроме того, Медведева планирует выступить в канадской части шоу Stars on Ice, которая начнется 26 апреля и продлится в течение 20 дней.

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