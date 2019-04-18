Александр Жулин: Никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову

- Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову. Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU), после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы все было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать свое превосходство, - цитирует Жулина «RT на русском».
Напомним, что на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке Туктамышева обновила личный рекорд по набранным баллам в произвольной программе. Загитова в японской Сайтаме показала лучшие результаты, как в короткой, так и в произвольной программах, впервые став чемпионкой мира. Медведева, выиграв финал Кубка России, была включена в состав сборной России на чемпионат мира в Японии, где стала бронзовым призером.
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