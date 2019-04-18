Илья Авербух: При смене спортивного гражданства спортсмена ждет солидный простой Хореограф Илья Авербух считает, что фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не станут менять спортивное гражданство.

- Не комментирую то, что говорят глупые люди. При смене спортивного гражданства спортсмена ждет солидный простой и необходимость доказать свою принадлежность к новой стране.

В фигурном катании подобное случается. Конечно, продолжим болеть и за таких спортсменов. Разумеется, приятнее поддерживать своих, но я не вижу в этом ничего криминального. Если ты чувствуешь в себе силы, но не отбираешься в команду, то стоит об этом задуматься. Например, есть Морис Квителашвили, который выступал за Россию, но не проходил в состав одиночников. Сейчас он катается за Грузию и обыгрывает наших ребят, - цитирует Авербуха «RT на русском».

Напомним, что на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке Туктамышева обновила личный рекорд по набранным баллам в произвольной программе. Загитова в японской Сайтаме показала лучшие результаты, как в короткой, так и в произвольной программах, впервые став чемпионкой мира. Медведева, выиграв финал Кубка России, была включена в состав сборной России на чемпионат мира в Японии, где стала бронзовым призером.