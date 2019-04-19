Загитова выступит в шоу The Ice в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в число участников шоу The Ice, которое пройдет ближайшим летом в Японии.
16-летняя российская фигуристка вместе с другими участниками выступит в Осаке (27-28 июля), Ниигате (30 июля – 1 августа) и Нагое (3-4 августа).
Также в шоу примут участие американцы Нэтан Чен и Мэрайя Белл, японцы Шома Уно и Марин Хонда, а также китаец Цзинь Боян.
Напомним, в нынешнем сезоне Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере, после чего стала пятой на чемпионате России в Саранске, но пробилась в состав сборной России.
На чемпионате Европы в Минске она завоевала серебро, а на чемпионате мира в Сайтаме – золото, которое стало первой в ее карьере.
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