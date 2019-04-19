Медведева выступила на льду в откровенном розовом костюме (видео)

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее.
Двукратная чемпионка мира вышла на лед с новой программой под песню Арианы Гранде «7 rings». 19-летняя фигуристка выступила в откровенном розовом костюме, который анонсировала ранее.
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