Медведева выступила на льду в откровенном розовом костюме (видео) - Советский спорт
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19 апреля 2019 19:19Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Медведева выступила на льду в откровенном розовом костюме (видео)

Видео анонсировал друг фигуристки Кристиан Костов.

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее.

Двукратная чемпионка мира вышла на лед с новой программой под песню Арианы Гранде «7 rings». 19-летняя фигуристка выступила в откровенном розовом костюме, который анонсировала ранее.

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