Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фото в розовом наряде (фото)

Евгения Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фотографии в розовом наряде.
«Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд», - написала фигуристка.
Двукратная чемпионка мира вышла на лед с новой программой под песню Арианы Гранде «7 rings». 19-летняя фигуристка выступила в откровенном розовом костюме, который анонсировала ранее.
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