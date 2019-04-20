Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фото в розовом наряде (фото) - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:47Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фото в розовом наряде (фото)

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее.

Евгения Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий к фотографии в розовом наряде.

«Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд», - написала фигуристка.

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Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Двукратная чемпионка мира вышла на лед с новой программой под песню Арианы Гранде «7 rings». 19-летняя фигуристка выступила в откровенном розовом костюме, который анонсировала ранее.

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