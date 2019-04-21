Загитова со своей собакой выступила на шоу Тутберидзе (видео) В субботу в Краснодаре состоялось ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала участницей шоу Тутберидзе. 16-летняя фигуристка вышла на лед со своей собакой Масару.

«Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера Этери Тутберидзе. Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде», - написала Загитова в своем инстаграме.

Кроме Загитвой в шоу приняли участие Александра Трусова и Анна Щербакова.

