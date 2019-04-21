Алена Леонова вышла замуж (фото)

Об этом сообщила еще одна фигуристка Эмма Гаджиева, опубликовавшая в инстаграме фотографию молодоженов.
Алена Леонова - серебряный призер чемпионата мира 2012 года.
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