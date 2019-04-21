Алена Леонова вышла замуж (фото) - Советский спорт
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21 апреля 2019 14:14Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Алена Леонова вышла замуж (фото)

Российская фигуристка Алена Леонова вышла замуж за фигуриста Антона Шулепова.

Об этом сообщила еще одна фигуристка Эмма Гаджиева, опубликовавшая в инстаграме фотографию молодоженов.

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Забрали нашу чемпионку-зажигалку замуж😋 ⛸👰🏽🤵🏽💞 Наша Алёночка Леонова теперь ещё и ЖЕНА Антона Шулепова. Сегодня весь день отмечаем это событие. А далее, ребята, как истинные спортсмены, должны стремиться к совместному золоту (50 лет свадьбы)!!!!!!😁 КАК ЖЕ Я РАДА!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ❤️😘❤️😘❤️😘 Фигурное катание объединяет💞 И мой хештег #ФигуристыЛучшеВсех ⛸👰🏽🤵🏽💞 #фигурноекатание #свадьба #загс #любовь #фигуристы #леонова #шулепов #подруга #Figureskating #wedding #boda #amiga #friend #love

Публикация от Э М М А Г А Д Ж И Е В А (@emma_figuristo4ka)

Алена Леонова - серебряный призер чемпионата мира 2012 года.

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