Александра Трусова: Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды 14-летняя фигуристка рассказала, как начала заниматься спортом.

Александра Трусова является серебряным призером чемпионата России 2019 года и двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

«Меня отдали в фигурное катание в четыре года. Родители привели меня в секцию, потому что уже тогда я хорошо каталась на роликах. А сейчас я просто не представляю себя в другом виде спорта.

Главная задача для меня, как и для любого спортсмена, – победа на Олимпийских играх.

Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды: среди нас есть чемпионки мира и олимпийские чемпионки. Я просто стараюсь поменьше читать о себе в соцсетях и слушать комментарии. Нужно лишь тренироваться в том же объеме, а лучше – еще больше», - приводит слова Трусовой SPORTchic.