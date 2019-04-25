Александра Трусова: Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды

Александра Трусова является серебряным призером чемпионата России 2019 года и двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
«Меня отдали в фигурное катание в четыре года. Родители привели меня в секцию, потому что уже тогда я хорошо каталась на роликах. А сейчас я просто не представляю себя в другом виде спорта.
Главная задача для меня, как и для любого спортсмена, – победа на Олимпийских играх.
Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды: среди нас есть чемпионки мира и олимпийские чемпионки. Я просто стараюсь поменьше читать о себе в соцсетях и слушать комментарии. Нужно лишь тренироваться в том же объеме, а лучше – еще больше», - приводит слова Трусовой SPORTchic.
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