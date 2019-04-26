Загитова исполнит мечту слепой девочки Олимпийская чемпионка покатается на катке со слепой девочкой Снежаной Черепановой.

Российская фигуристка Алина Загитова согласилась исполнить мечту слепой девочки.

В эфире программы Андрея Малахова Снежана Черепанова сообщила о желании покататься на коньках вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Мы созвонились с Алиной, она сегодня в Канаде, но в воскресенье в Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе», - сообщил Андрей Малахов в своей передаче.

Напомним, что Загитова в этом сезоне стала чемпионкой мира.