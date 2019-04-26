13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео)

Российский тренер Этери Тутберидзе похвасталась своей ученицей Камилой Валиевой, которая прыгнула каскад четверной тулуп – тройной тулуп.
Отметим, что со следующего сезона Валиева сможет выступать на международных юниорских турнирах.
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