13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео) - Советский спорт
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26 апреля 2019 19:52Фигурное катаниеСметанникова Дарья

13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео)

Камила Валиева сделала каскад в свой 13-й день рождения.

Российский тренер Этери Тутберидзе похвасталась своей ученицей Камилой Валиевой, которая прыгнула каскад четверной тулуп – тройной тулуп.

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Валиева Камила 4Т+3Т. Welcome to quads squad💪🏻 #kamilavalieva #sport

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Отметим, что со следующего сезона Валиева сможет выступать на международных юниорских турнирах.

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