12-летняя фигуристка прыгнула на удочке пятерной сальхов

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем «Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем» После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.

Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ! В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустя Сборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.

Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка «Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Челси» (1:1), остался на шестом месте и, скорее всего, не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20. Оба гола забили испанские нападающие.