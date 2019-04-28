12-летняя фигуристка прыгнула на удочке пятерной сальхов - Советский спорт
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28 апреля 2019 21:50Фигурное катание

12-летняя фигуристка прыгнула на удочке пятерной сальхов

Олеся Калинина ответила Максиму Белявскому.

Российская фигуристка Олеся Калинина исполнила пятерной сальхов с помощью так называемой удочки, которую держит тренер. Видео прыжка 12-летняя Калинина выложила в инстаграме.

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5S с @bochkov_nikita_official @k.yelena.coach @icenastia

Публикация от Олеся Калинина (@k.olesya.07)

Отметим, что удочка позволяет фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов.

Напомним, что ранее с таким же приспособлением пятерной тулуп выполнил 12-летний Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА.

Калинина тренируется под руководством Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых в Москве.

На официальных соревнованиях пока ни один фигурист не выполнял прыжков в пять оборотов.

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