Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб

Ранее стало известно, что спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.
«Мы с Максимом Траньковым не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку. Он войдет в наш тренерский штаб», - цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Напомним, что в этом сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными медалистами чемпионата Европы и чемпионата мира.
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