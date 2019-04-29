Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб - Советский спорт
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29 апреля 2019 18:43Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб

В завершившемся сезоне серебряные призеры Олимпиады сотрудничали с Максимом Траньковым и Ниной Мозер.

Ранее стало известно, что спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

«Мы с Максимом Траньковым не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку. Он войдет в наш тренерский штаб», - цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Напомним, что в этом сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными медалистами чемпионата Европы и чемпионата мира.

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