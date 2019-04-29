Медведева рассказала о цели на следующий сезон

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионов Игорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

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Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМ Сборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.