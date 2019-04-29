Медведева рассказала о цели на следующий сезон - Советский спорт
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29 апреля 2019 19:43Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Медведева рассказала о цели на следующий сезон

Накануне чемпионата мира в Сайтаме российская фигуриста получила травму, из-за которой врачи запретили ей исполнять прыжковые элементы после турнира.

Евгения Медведева сообщила, что собирается выучить четверной сальхов.

«На следующий сезон я хотела бы начать учить четверной сальхов. И моя основная задача, чтобы были приземления четверного сальхова — чистые на выезд. Возможно, не в программе. Я понимаю прекрасно, что впереди паровоза бежать невозможно и что я очень многого хочу. Но цель – выехать четверной прыжок так, чтобы он был засчитан. Без недокрута, без падения», - сказала фигуристка после шоу Stars on Ice.

На завершившимся чемпионате мира 19-летняя россиянка заняла третье место.

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