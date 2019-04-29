Медведева рассказала о цели на следующий сезон

Евгения Медведева сообщила, что собирается выучить четверной сальхов.
«На следующий сезон я хотела бы начать учить четверной сальхов. И моя основная задача, чтобы были приземления четверного сальхова — чистые на выезд. Возможно, не в программе. Я понимаю прекрасно, что впереди паровоза бежать невозможно и что я очень многого хочу. Но цель – выехать четверной прыжок так, чтобы он был засчитан. Без недокрута, без падения», - сказала фигуристка после шоу Stars on Ice.
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