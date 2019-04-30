Трусова будет катать произвольную программу под музыку из сериала «Игра Престолов»

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги 162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».

Дмитрий Булыкин: У Эриксена, Вертонгена и Алдервейрелда - особый настрой! Бывший нападающий «Аякса» и сборной России поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов на «Хотспур Стэдиуме».

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Киргизии Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМ Сборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.

Роман Асхабадзе: Когда я работал в «Спартаке», конкуренция в чемпионате была в разы выше Экс-гендиректор «Спартака» - о выступлении красно-белых в этом сезоне, серьезном стрессе на должности одного из руководителей самого популярного клуба страны и предстоящих кадровых перестановках.

Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России? Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.