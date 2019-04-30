Трусова будет катать произвольную программу под музыку из сериала «Игра Престолов» - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:08Фигурное катаниеЛипкин Антон

Трусова будет катать произвольную программу под музыку из сериала «Игра Престолов»

Предстоящий сезон для 14-летней фигуристки станет последним на юниорском уровне.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, в каком образе предстанет в произвольной программе следующего сезона.

«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра Престолов». Основные композиции – Matt BellamyPray (High Valerian), Ramin DjawadiThe Night king», – написала 14-летняя фигуристка в инстаграме.

Напомним, предстоящий сезон станет последней для Трусовой в юниорском фигурном катании.

Трусова побеждала на юниорских чемпионатах мира 2018 и 2019 годов. На взрослом чемпионате России в нынешнем сезоне она заняла второе место.

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