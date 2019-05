Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Осмонд официально завершила карьеру

«Сейчас это уже официально. Я больше не буду выступать. Конечно, я заранее знала, что уйду, но когда сегодня прочитала официальное заявление Федерации фигурного катания Канады об этом, то подумала, что это звучит нереально.

Я с нетерпением жду того, что будет со мной в будущем. И очень хочу поделиться со всеми своими планами!» – написала Осмонд.

I guess it’s officially out there for everyone to know. I am no longer going to be competing. I’ve personally known this for a while, but to hear it officially announced, it doesn’t sound real. I am excited about future plans that I have, and I can’t wait to share them with you!