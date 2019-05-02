Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Осмонд официально завершила карьеру - Советский спорт
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02 мая 2019 21:16Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Осмонд официально завершила карьеру

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд приняла решение завершить карьеру.

«Сейчас это уже официально. Я больше не буду выступать. Конечно, я заранее знала, что уйду, но когда сегодня прочитала официальное заявление Федерации фигурного катания Канады об этом, то подумала, что это звучит нереально.

Я с нетерпением жду того, что будет со мной в будущем. И очень хочу поделиться со всеми своими планами!» – написала Осмонд.

Осмонд – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и серебряный призер Сочи-2014 в командных соревнованиях. Также у нее есть бронза Игр-2018 в личном турнире, а также золото и серебро чемпионатов мира (в 2017 и 2018 годах).

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