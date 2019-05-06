Медведева выразила соболезнования семьям погибших в аэропорту Шереметьево

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования в связи с трагедией.
«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», - написала фигуристка в своем инстаграме.
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