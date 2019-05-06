Медведева выразила соболезнования семьям погибших в аэропорту Шереметьево - Советский спорт
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06 мая 2019 10:49Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Медведева выразила соболезнования семьям погибших в аэропорту Шереметьево

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования в связи с трагедией.

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», - написала фигуристка в своем инстаграме.

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