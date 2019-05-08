Евгения Медведева: Иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Евгения Медведева рассказала о своем отношении к популярности в инстаграме.
«Честно говоря, это очень вдохновляет и немного пугает одновременно, когда знаешь, что так много людей интересуется тобой. Это значит, что все, что ты делаешь каждый день, не напрасно, но иногда кажется, что эти люди следят за каждым моим действием, поэтому невозможно скрыться в личном пространстве.
Едкие комментарии к розовому костюму в показательном номере на песню 7 Rings в Корее? Мне все равно. Я не всегда игнорирую это, но чаще это заставляет меня улыбнуться. Это так забавно», — приводит слова Медведевой Winnipeg Free Press.
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