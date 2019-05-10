Медведева послала воздушный поцелуй хейтерам

Россиянка Евгения Медведева во время интервью YouTube-каналу Golden Skate опровергла слухи о возможном завершении карьеры. В ходе беседы спортсменка послала воздушный поцелуй своим недоброжелателям.
— Я никогда не думала о завершении карьеры. Очень многие мои хейтеры говорят, чтобы я закончила с фигурным катанием, но нет. Сначала я обращала много внимания на это, но теперь мне все равно. Никто не может мне говорить, что мне делать. Я — хозяйка своей собственной жизни. Поэтому только я решу, когда закончить карьеру и в каком костюме буду выходить на лед, — сказала Медведева.
В минувшем сезоне Медведева стала бронзовой медалисткой чемпионата мира.
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