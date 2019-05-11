16-летняя Загитова сфотографировалась в откровенном купальнике

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова опубликовала в своем инстаграме фото в дерзком купальнике со своего отдыха.
У снимков нет геотега, поэтому не ясно, где отдыхает спортсменка.
«Алина Ильназовна вы прекрасны со всех сторон, как ни крути», — гласит один из комментариев от поклонников фигуристки.
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