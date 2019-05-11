16-летняя Загитова сфотографировалась в откровенном купальнике - Советский спорт
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11 мая 2019 19:06Фигурное катаниеКоноплев Александр

16-летняя Загитова сфотографировалась в откровенном купальнике

Загитова отдыхает в стране, где не знают о майских праздниках.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова опубликовала в своем инстаграме фото в дерзком купальнике со своего отдыха.

У снимков нет геотега, поэтому не ясно, где отдыхает спортсменка.

«Алина Ильназовна вы прекрасны со всех сторон, как ни крути», — гласит один из комментариев от поклонников фигуристки.

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Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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