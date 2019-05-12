Трусова – об «Игре Престолов»: В фильме много лишних сцен - Советский спорт
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12 мая 2019 09:23Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Трусова – об «Игре Престолов»: В фильме много лишних сцен

Российская фигуристка поделилась мнением о популярном сериале «Игра престолов».

В новом сезоне Александра Трусова будет выступать в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов».

«Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают.

Если сравнивать шоу с соревнованиями, то я больше люблю соревноваться. Там все идут на максимум, делают все, что могут, а на показательных часто просто катаются и прыгают не такие сложные прыжки. Но на шоу выступать немного сложнее потому, что размеры ледовой площадки меньше. А так как мы катаем программы как на соревнованиях, разгоняемся, чтобы прыгнуть четверной, который обычно делаем у самого бортика, то возникают опасения, как бы не задеть зрителей, сидящих рядом. Но если катать программу с тройными, то пару раз попробуешь и все нормально», - цитирует Трусова официальный сайт ФФККР.

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