Щербакова будет исполнять короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер» - Советский спорт
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13 мая 2019 07:09Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Щербакова будет исполнять короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер»

Россиянка Анна Щербакова анонсировала новую программу на будущий сезон.

«В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! Под саундтрек из этого фильма», — написала 15-летняя Щербакова в своем инстаграме.

Напомним, Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе - действующая чемпионка страны среди взрослых. На соревнованиях в прошедшем сезоне она исполняла четверной лутц (в том числе - в каскаде), а в конце апреля на тренировке удачно сделала четверной флип.

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