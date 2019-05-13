Щербакова будет исполнять короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер»

«В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! Под саундтрек из этого фильма», — написала 15-летняя Щербакова в своем инстаграме.
Напомним, Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе - действующая чемпионка страны среди взрослых. На соревнованиях в прошедшем сезоне она исполняла четверной лутц (в том числе - в каскаде), а в конце апреля на тренировке удачно сделала четверной флип.
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