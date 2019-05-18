Загитова будет выступать в показательной программе под любимую песню Медведевой - Советский спорт
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18 мая 2019 16:49Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Загитова будет выступать в показательной программе под любимую песню Медведевой

Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 17 лет.

Тренер и хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз поздравил фигуристку с днем рождения, а также рассказал о новой показательной программе спортсменки.

«С днем рождения, моя муза. Где мы могли встретиться еще в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish — Bad guy», - написал Глейхенгауз в своем инстаграме.

Ранее другая фигуристка Евгения Медведева рассказывала, что эта композиция является ее самой любимой.

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