Загитова будет выступать в показательной программе под любимую песню Медведевой

Тренер и хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз поздравил фигуристку с днем рождения, а также рассказал о новой показательной программе спортсменки.
«С днем рождения, моя муза. Где мы могли встретиться еще в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish — Bad guy», - написал Глейхенгауз в своем инстаграме.
Ранее другая фигуристка Евгения Медведева рассказывала, что эта композиция является ее самой любимой.
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