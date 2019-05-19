Загитова поблагодарила всех за поздравления (фото)

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признаться Мария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео) Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодня Сегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.

Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризиса После матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.