Загитова поблагодарила всех за поздравления (фото)

Накануне олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова праздновала свое 17-летие.
Фигуристку поздравили тренеры и спортсмены. Заитова ответил в своем инстаграме.
«Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день», — написала Загитова.
В сторис фигуристка выложила фотографию совместного ужина со своей семьей, подписав, «Спасибо моей любимой сестре за такой прекрасный вечер».
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