Загитова поблагодарила всех за поздравления (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2019 08:15Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Загитова поблагодарила всех за поздравления (фото)

18 мая фигуристке исполнилось 17 лет.

Накануне олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова праздновала свое 17-летие.

Фигуристку поздравили тренеры и спортсмены. Заитова ответил в своем инстаграме.

«Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день», — написала Загитова.

В сторис фигуристка выложила фотографию совместного ужина со своей семьей, подписав, «Спасибо моей любимой сестре за такой прекрасный вечер».

1040_10000_max

21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
19/05 07:01Хоккей
Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.
18/05 20:12Футбол
Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризисаПосле матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/05 15:14Хоккей
Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/05 08:00Футбол
«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛЧего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
18/05 21:11Футбол
«Спартак» отрезал «крылья» и летит в Лигу чемпионовПобедив в Самаре местные “Крылья Советов”, московский “Спартак” вернулся на четвертое место в турнирной таблице и продолжает претендовать на попадание в Лигу чемпионов-2020.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
18/05 21:10Футбол
Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осеньюПосле матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
Новости
08:37 Бокс Уайлдер после победы над Бризилом: Бой с Джошуа должен состояться
08:32 Футбол «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии (фото)
08:21 Футбол Александр Бубнов: Кризис, в который ЦСКА угодил весной, остался позади
08:15 Фигурное катание Загитова поблагодарила всех за поздравления (фото)
07:51 Футбол Рыболовлев поздравил «Монако» с победой над «Амьеном» в раздевалке (видео)
07:29 Футбол Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS (видео)
07:19 ММА Дос Аньос удушающим приемом победил Кевина Ли на турнире в США
07:09 Бокс Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил пояс WBC (видео)
07:04 Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» и повел в серии со счетом 3-0
01:52 Футбол «Лилль» сыграет в Лиге чемпионов-2019/20, «Монако» спасся от прямого вылета
01:48 Футбол «Лион» возглавит экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити»
01:37 Футбол «Жирона» с Думбия вылетела из испанской примеры
01:23 Хоккей Видео дня: единственный гол сборной Италии на ЧМХ-2019
01:12 Футбол «Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1
01:05 Футбол Впервые в истории чемпионы главных европейских лиг защитили свои титулы
00:41 Футбол Главный тренер сборной Гвинеи: Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов
00:29 Теннис Джокович вышел в финал турнира Masters в Риме
00:14 Футбол «Монако» обыграл «Амьен». У Головина гол и передача
00:07 Хоккей Василевский и Георгиев – лучшие вратари чемпионата мира на данный момент
23:48 Хоккей Россия – единственная команда без поражений на чемпионате мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика