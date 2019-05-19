Александра Трусова: Очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены Российская фигуристка была признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.

14-летняя Александр Трусова прокомментировала вручение ей награды, как лучшей молодой спортсменки года Европы в зимних видах спорта.

«Фигурное катание началось для меня с раннего детства и на данный момент оно было ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье — заниматься любимым делом — я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я — та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой и своими навыками.

И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом — это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дела — приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!», - написала Трусова в инстаграме.

Помимо Трусовой на награду претендовали Магдалена Эггер (Австрия, горные лыжи), Анника Софи Морган (Германия, сноуборд), Петра Руснакова (Словакия, шорт-трек) и Аттила Талабош (Венгрия, шорт-трек).

Напомним, что фигуристка является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира. В завершившемся сезоне Трусова заняла второе место в финале юниорского Гран-при и победила на юниорском чемпионате мира. Кроме того, она стала второй на взрослом чемпионате России.