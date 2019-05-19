Загитова может быть оштрафована за вождение без прав (видео) - Советский спорт
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19 мая 2019 12:33Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Загитова может быть оштрафована за вождение без прав (видео)

Накануне российской фигуристке исполнилось 17 лет.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова в начале мая выложила в социальную сеть видео, где она в сельской местности водит внедорожник. На видео заметно, что фигуристка не пристегнута ремнем безопасности.

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Baby Boss 😱❤️ • • • Tags | #figureskating #alinazagitova #teamrussia #teamzagitova

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Как сообщает «Комсомольская правда Ижевск», Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Материалы направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска.

«Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Отметим, что за такой правонарушение грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По российским законам, водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет.

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