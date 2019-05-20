Коляда рассказал о совместном отдыхе с возлюбленной

Михаил Коляда провел отпуск с невестой. О чем фигурист рассказал в своем инстаграме.
«Во время отсутствия в социальных сетях в моей жизни было очень много интересных событий. Хотелось бы ответить на главные из многочисленных вопросов. Чтобы сразу прояснить ситуацию относительно моей личной жизни, у меня есть невеста. Мы только что вернулись с лучшего отдыха в нашей жизни», - написал Коляда.
Напомним, что в завершившемся сезоне 24-летний фигурист занял пятое место на чемпионате Европы и шестое – на чемпионате мира.
Коляда также сообщил, что в новом сезоне в произвольной программе будет выступать в образе Чарли Чаплина, короткая программа будет под музыку Scorpions - Wind of change.
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